Spider-Man | Freshman Year | la data d’uscita potrebbe essere stata svelata

Leggi su tuttotek

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’uscita di-Man:sembra nonmolto lontana come ci siaspettare, il film è in lavorazione già da tempo L’ultima volta che abbiamo visto lo-Man di Tom Holland nel MCU èin-Man No Way Home, con un finale amaro che segna per il nostro Peter Parker un nuovo inizio, una nuova trilogia. Dopo il grande evento cinematografico a cui abbiamo assistito a fine 2021, con le special guests Andrew Garfield e Tobey Maguire, Peter inizia un nuovo percorso nella sua vita in cui dovrà cavarsela da solo senza l’affidamento della zia May. Potremo presto rivedere Peter nella nuova serie animata, infatti lapare...