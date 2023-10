...il risultato delle cose per lo, costretto ad inseguire ed osservare le avversarie lottare per la Serie A. E proprio su questo discorso si basa la conferenza stampa del portiere Jeroen, ...- Pisa 0 - 0(3 - 5 - 2) :; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia, Kouda, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Antonucci, P. Esposito. All. Alvini. PISA (3 - 5 - 2) : Nicolas; Leverve, Caracciolo, ...

Spezia, Zoet mette nel mirino il Palermo: “Guardiamo partita dopo partita” ItaSportPress

Spezia, Zoet: “Serie B non iniziata nel migliore dei modi. Dopo la sosta vogliamo…” Mediagol.it

Secondo il portiere la squadra è ora nella buona strada: "L'atteggiamento è stato quello giusto anche se ci è mancata un pò di cattiveria" ...Lo Spezia non riesce ad ingranare in Serie B ma, dopo aver sostituito Dragowski, Zoet festeggia la propria porta inviolata con il Pisa. Dopo la sosta, i liguri affronteranno il Palermo.