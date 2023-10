' Spesa sanitaria pubblica | il gap con Paesi Ue è 48 | 8 miliardi'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il gap dellapro capite con la media deieuropei dell'area Ocse è di 829 euro, e per l'anno 2022 corrisponde ad un gap di quasi 48,8di euro. Questo dato è in linea con ...

Un miliardo di euro in più solo per il personale. Un altro miliardo per riorganizzare le cure a cominciare dal territorio e dalla telemedicina, per formare e riqualificare gli operatori e per informar ...La Fondazione GIMBE ha presentato oggi presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica il 6° Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN): «I princìpi fondanti del SSN, universalità, ...