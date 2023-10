Spegnere l' incendio ucraino per non accenderne altri

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Facciamo un ragionamento, come diceva De Mita: che l'invasione dell'Ucraina avesse conseguenze durature sugli equilibri mondiali, ben oltre l'auspicabile fine del conflitto, era evidente fin da subito: l'illusione di Bastiat che dove passano le merci non passano le armi si è rivelata appunto tale, ed è stata l'approdo solo provvisorio della globalizzazione: altro che fine della storia, insomma. Il mondo di pace basato sui commerci e sulla distribuzione dei consumi anche alla parte derelitta del mondo ha in parte ridotto le disuguaglianze ma ha anche impoverito le classi medie occidentali provocando crisi sociali a catena, e il Covid ha completato lo sporco lavoro: gli choc subiti dalle catene di approvvigionamento hanno infatti scosso i mercati alimentari, dell'energia e di altre materie prime, e infine la crisi del gas ha definitivamente alterato l'ordine globale. E veniamo alla ...