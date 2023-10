Sottopiazza ex nave Concord ed ostello | le proposte del presidente del Consiglio Comunale Loffredo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Rendere vivibile e attrattiva l'area deldella exe far ritornare a porte aperte l'della gioventù di via dei Canali. Sono queste le dueavanzate dal ...

Rendere vivibile e attrattiva l'area deldella exConcord e far ritornare a porte aperte l'ostello della gioventù di via dei Canali. Sono queste le due proposte avanzate dal presidente del consiglio comunale Dario Loffredo . ...Salerno . Rendere vivibile e attrattiva l'area deldella exConcord e far ritornare a porte aperte l'ostello della gioventù di via dei Canali. Sono queste le due proposte avanzate dal presidente del consiglio comunale Dario Loffredo. '...

Sottopiazza ex nave Concord ed ostello, le proposte del presidente ... Gazzetta di Salerno

Sottopiazza dell'ex nave Concord e Ostello: le proposte di Loffredo Virgilio

La Campania torna a essere la capitale del commercio elettronico con Ecommerce HUB®. Lo scorso 6 ottobre, presso la Multimedia Valley di Giffoni, si è svolta ...StampaRendere vivibile e attrattiva l’area del sottopiazza della ex nave Concord e far ritornare a porte aperte l’ostello della gioventù di via dei Canali. Sono queste le due proposte avanzate dal pre ...