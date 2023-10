SOS caduta capelli | gli alimenti multitasking per averli sani e forti

Leggi su europa.today

(Di martedì 10 ottobre 2023) Siamo ormai in autunno, una stagione ricca di colori e di prelibatezze culinarie, ma anche insidiosa per chi teme malesseri e fastidi, in primis ladeiche arriva puntuale assieme alle castagne. Ai malanni e aici pensa, però il cibo: gli esperti di CiboCrudo, il principale...