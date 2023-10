Sophie Codegoni smentisce Alessandro Basciano | il tradimento c’è stato davvero?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 ottobre 2023) La risposta diè stata un fulmine a ciel sereno, specialmente dopo il tentativo didi suscitare empatia postando una foto di sé con una flebo attaccata al braccio mentre era in ospedale. La sua mossa, tuttavia, sembra aver ottenuto l’effetto contrario: accrescere i dubbi e le domande sui reali motivi della loro rottura. Sebbenegiuri di non aver mai tradito la madre di sua figlia, gli atteggiamenti social dihanno fatto pensare al contrario: da che parte sta la verità? Quei like sospetti dinon è intervenuta direttamente nella bufera mediatica e, invece di rispondere direttamente alle “scuse” di...