Sony BRAVIA XR 50 pollici scontato di oltre 490€

Leggi su pantareinews

(Di martedì 10 ottobre 2023)XRdiper il Prime Day Amazon che si terrà per 48 ore il 10 e 11 ottobre 2023 con offerte su migliaia di prodotti. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Galaxy A54 5Gper la festa Prime e Pixel 8 Proper tuttiXR in offerta Vedi su Amazon Samsung TV Neo QLED QE75QN95BATXZT, Smart TV 75? Serie QN95B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Bright Silver, 2022, DVB-T2 Prezzodi 350€: 1649€ invece di 1999€ Vedi su AmazonXR, ...