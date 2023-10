Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese | la verità sul loro avvicinamento

Leggi su biccy

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da giorni non si parla d’altro: frasarebbe scoppiata la passione. Lei è single dopo la rottura con Paolo Bonolis e lui lo è altrettanto dopo la rottura con Ginevra Lamborghini (anche se in realtà quest’ultima è sempre stata fidanzata col ragazzo segreto che aveva al Grande Fratello Vip, ma son dettagli). Un gossip alimentato dafra battutine e allusioni e che ha trovato smentita in queste ore tramite le storie di. “Mi dispiace di nuovo per Dagospia” – ha scritto su Instagram – “…e anche un po’ per me. Nuove collaborazioni nascono“. Insomma, il rapporto fraBrugi e AntonSpin sarebbe di natura lavorativa. Lei è una produttrice, lui un parrucchiere, cosa abbiano in mente non si sa ma il ...