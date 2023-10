“Sommer come Handanovic” | arriva la bordata

(Di martedì 10 ottobre 2023)no le prime critiche nell’Inter al portiere, il paragone con l’exfa discutere i tanti tifosi nerazzurri Cambia l’estremo difensore, rimane qualche problema per quanto riguarda la porta.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ravezzani boccia Sommer: "Prende un gol come l'ultimo Handanovic" L'Interista

Ravezzani: “Sommer L’Inter ha preso un portiere discreto, non fortissimo” Pianeta Milan

Arrivano le prime critiche nell’Inter al portiere Sommer, il paragone con l’ex Handanovic fa discutere i tanti tifosi nerazzurri ...Fabio Ravezzani ha criticato il modo in cui Yann Sommer si è fatto trovare impreparato sul gol del 2-2 del Bologna: le parole Sui proprio Social, Fabio Ravezzani non va per il sottile nei confronti de ...