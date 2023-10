Sollevamento pesi | 8 azzurri iscritti al Grand Prix di Doha Nino Pizzolato a caccia della misura per Parigi

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Nazionale italiana diha voltato pagina dopo il Mondiale di Riyadh e si sta preparando in vista dell’ultimo appuntamentostagione internazionale 2023 (tralasciando le gare giovanili): ildi. La capitale del Qatar ospiterà infatti dal 4 al 14 dicembre un evento valevole per le qualificazioni olimpiche ai Giochi di2024. Si tratta di una competizione a partecipazione facoltativa, che garantisce comunque a tutti la possibilità di mettere a referto unaimportante per consolidare o comunque migliorare la propria posizione nel ranking a cinque cerchi. Chance fondamentale dunque per l‘Italia, che può contare attualmente su due soli atleti in zona qualificazione diretta per. L’IWF ...