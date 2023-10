Socialismo | il “grande abbaglio” | perché preferisco il mercato

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023) Molti imprenditori continuano a confondere il marketing con la pubblicità, o meglio tendono ad indentificare il primo con la seconda, in questo spesso assistiti e indirizzati da presunti esperti di comunicazione. Uno dei principi di fondo per un’azione di marketing è quello di cercare di soddisfare una esigenza o risolvere un problema al cliente che appartiene a quel target potenzialmente interessato ai prodotti e/o servizi che l’impresa propone sul. A questo punto si prospetta, per qualcuno, la tentazione “di buon cuore” di dare a tutti secondo i propri bisogni, aprendo un fronte utopistico e ideologicamente critico a priori verso l’economia di, rea di non realizzare questo sogno: “Si sente chiedere: ‘non è meglio distribuire le merci secondo i bisogni della gente invece che secondo i soldi della gente, come fa il ...