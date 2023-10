Sky | Di Marzio “Conte prima scelta del Napoli | nessun problema per l’ingaggio”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gianluca Didi SKY Sport rivela che Antonioè il candidato numero uno per sostituire Rudi Garcia come allenatore del. CALCIO. Secondo Gianluca Di, giornalista di Sky Sport, Antoniosarebbe il candidato numero uno per la panchina delin caso di esonero di Rudi Garcia. Diha dichiarato: “Antonio, in questo momento, è a Torino, non a. Il mister salentino, al momento, è il candidato numero uno se Rudi Garcia dovesse essere esonerato: io credo che il destino del francese sia appeso proprio ad un eventuale accordo tra Antonioed il. Non credo ci siano chiusure da parte del mister,a ...