Siviglia | vicino l’arrivo di Diego Alonso al posto di Mendilibar

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo l’inizio di stagione zoppicante, per ilè stato tempo di optare per il cambio in panchina con l’esonero di José Luis. Dopo ore dall’esonero del tecnico che aveva portato l’Europa League nella scorsa stagione, la società ha voluto puntare fortemente sul profilo dicome successore in panchina. Secondo quanto riportato da Marca, ildopo aver valutato alcuni profili ha deciso di virare sul profilo diche non presenta esperienze per quanto riguarda altre panchine in Liga. Dopo alcune esperienze fra la MLS e il campionato uruguaiano persarebbe vicinissima l’opportunità di allenare la squadra andalusa. SportFace.

... si tratta del Taj Mahal in India, per raggiugerlo dal piùscalo internazionale bisogna ... Plaza de Espana ain Spagna alla quarta posizione e, per concludere, il monumento religioso ...Si ascolterà anche la Sinfonia che apre Il Barbiere di, nella trascrizione di Arnold ... Il concerto è in collaborazione con il Rotary Club, che da sempre èa chi promuove cultura per ...

Il San Carlo non va in Egitto, Lissner resta in bilico ilmattino.it

"Martinez Quarta: vicino a lasciare Firenze, ora è felice a Firenze" Quotidiano Sportivo

Il Cholo e l'Atletico Madrid sono una cosa sola. Lo abbiamo imparato a comprendere in questi anni, lo comprenderemo ancora ...Se stai cercando di organizzare un tour delle attrazioni principali di Siviglia, il modo migliore per farlo è a piedi o in bicicletta ...