Dalle 23.30, nel dopo partita, ospite in studio ancheDominguez , per parlare del mondiale di ...telecronaca di Cristiano Tognoli AEK Atene - Ajax con telecronaca di Nicolò Ramella Betis...Commenta per primo L'ex ct dell'Uruguay,Alonso è in corsa per diventare il nuovo allenatore dell'Almeria. Dopo la sconfitta per 5 - 1 col, il club spagnolo ha esonerato Vicente Moreno.

Siviglia, Diego Alonso è il nuovo allenatore al posto di Mendilibar ItaSportPress

Liga spagnola, il Barcellona rallenta. Real Madrid in testa: doppietta ... Quotidiano Sportivo

L'Inter sarebbe finita sulle tracce di Isco. La qualità dell'ex Malaga potrebbe essere sfruttata soprattutto in campo internazionale vista la sua vasta esperienza europea. L'ex Real Madrid ha il ...Pronostici Liga 2023-24 8a giornata. Subito il campo dopo il turno infrasettimanale il campionato di calcio spagnolo.