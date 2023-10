(Di martedì 10 ottobre 2023) Al quarto giorno dirisuonano ancora ledi allarme antimissile ine l'esercito israeliano prosegue gli attacchi aerei nella Striscia di, mentreha fatto sapere di essere pronto a "una". E avverte che prima della fine del conflitto non negozierà il rilascio delle decine di ostaggi catturati nelle prime ore dell'operazione lanciata sabato scorso. Operazione messa a punto da una decina di leader dinella Striscia di, ha rivendicato oggi un esponente dell'organizzazione in esilio a Beirut, smentendo un presunto coinvolgimento dell'Iran, ma sostenendo che Teheran e il gruppo libanese Hezbollah sonoa "unirsi alla battaglia sesarà ...

A Pratica di Mare atterrati i primi due voli da Tel Aviv con a bordo gli italiani che stanno lasciandoanti razzi a Tel Aviv, Hamas: 'razzo - bomba su aeroporto'. E ribadisce: '...I racconti degli italiani rientrati a Pratica di Mare da

Sirene in Israele e raid a Gaza, Hamas: pronti a guerra lunga Tiscali Notizie

AGI - Sono passati tre giorni da quando Israele è stato attaccato a sorpresa da Hamas, cinquant'anni dopo la guerra di Yom Kippur, scatenando la reazione dello Stato ebraico contro la Striscia di Gaza ...16.40 Oltre 1.000 morti in Israele,830 a Gaza Al quarto giorno di guerra risuonano le sirene in diverse città di Israele. L'esercito israeliano prosegue gli at- tacchi aerei nella Striscia di Gaza.I- ...