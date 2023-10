Sinner live | segui la sfida contro Shelton all' Atp di Shanghai

SHANGHAI (CINA) - Il numero quattro del ranking mondiale Atp Jannikscende in campo oggi (10 ottobre, ore 12:30) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai contro il 21enne statunitense Ben Shelton (n.20 Atp). Segui la partita in diretta ...- Shelton vale un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai: una sfida inedita che promette grande spettacolo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su ...

Live Jannik Sinner - Ben Shelton - ATP, Shanghai: Punteggi & Highlights Tennis - 10/10/2023 Eurosport IT

Sinner lotta e batte Baez in 3 set: è negli ottavi Sky Sport

Jannik Sinner continua a stupire nel circuito ATP. Dopo aver battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma, il tennista italiano ha conquistato un'altra vittoria di prestigio, sconfiggendo il numero 8 del ...L'azzurro, numero 4 del mondo, sfida il giovane talento statunitense nel Masters 1000 cinese: quando e come seguire il match ...