Singhiozzo | rimedi naturali ed efficaci per farlo passare velocemente

Leggi su amica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pexels Photo – Cottonbro Ilquando arriva, arriva. E quando passa, passa. Una vera scocciatura, soprattutto per chi soffre dipersistente. E allora parte la caccia aipiù, possibilmente, spesso attingendo al bagaglio dei consigli della nonna (con rischi annessi e connessi). Ma per farilbisogna mantenere la calma. E partire dalle cause. Ilè, infatti, un fenomeno involontario che si verifica quando il muscolo del diaframma si contrae in modo anomalo. Le ragioni possono essere molteplici, tra cui l’ingestione di cibi piccanti, l’eccessivo consumo di alcolici, lo stress, l’ansia e l’ingestione d’aria durante la masticazione o la deglutizione. Se si tratta di un episodio ...