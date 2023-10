Silvana Saguto | il pg della Cassazione chiede la conferma della condanna a otto anni e dieci mesi per l’ex giudice dello scandalo confische

(Di martedì 10 ottobre 2023)re laper corruzione e concussione apresidenteSezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo radiata dall’ordine giudiziario per la gestione personalistica dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È la richiesta del sostituto procuratore generaleSimone Perelli, che ha sollecitato invece l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” per i tre capi d’imputazione relativi a una presunta rivelazione del segreto d’ufficio. Il 20 luglio del 2022 la magistrata era statata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta adi reclusione, una ...

... nell'ambito del processo nato dallo scandalo sull'anomala gestione dei beni confiscati alla mafia che aveva travolto l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale,,...Oggi i giudici della Suprema Corte di Cassazione dovranno decidere sullo scandalo della gestione dei beni sequestrati alla mafia da parte di. L'ex presidente delle Misure di Prevenzione di Palermo è stata condannata in appello a 8 anni e 10 mesi . Il marito, l'ingegnere Lorenzo Caramma , in appello 6 anni e 2 mesi, entrambi ...

Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di confermare la condanna ad oltre 8 anni di carcere per Silvana Saguto, l’ex presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palerm ...Potrebbe essere l'ultimo atto per il magistrato ormai radiato, ma anche per l'avvocato Cappellano Seminara, suo braccio destro, e per il marito Lorenzo Caramma, ai quali in appello erano state inflitt ...