(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnasi è dita dalladel, a Napoli, finendo sul marciapiedi di via Acton. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno interdetto la zona al transito pedonale. Nelle prossime ore saranno avviate ulteriori verifiche con le conseguenti operazioni di messa in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... gli uccelli in cima, il mare come un anello intorno alla mia vita, fatta di pane ela terra ... Un gabbiano d'argento sidal tramonto. A volte una vela. Alte, alte stelle. O la croce nera ...... gli uccelli in cima, il mare come un anello intorno alla mia vita, fatta di pane ela terra ... Un gabbiano d'argento sidal tramonto. A volte una vela. Alte, alte stelle. O la croce nera ...

Si stacca pietra da facciata Maschio Angioino, nessun ferito Euronews Italiano