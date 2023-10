Si sente una puzza nauseabonda provenire dall’agenzia funebre “green” | poi la scoperta choc | “Sul retro i resti di 115 corpi”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Idi almeno 115sono stati ritrovati neldi un’agenziache prometteva funerali “verdi” e rispettosi dell’ambiente. Siamo in Colorado, negli Usa, e la notizia sta facendo il giro del mondo: la società “Return to Nature” aveva attirato l’attenzione con la sua promessa di servizi funebri privi di sostanze chimiche per l’imbalsamazione, una pratica tradizionale negli Stati Uniti, e senza l’uso di bare metalliche. Tuttavia, i vicini si sono insospettiti quando hanno cominciato a sentire odori nauseabondida un edificio di proprietà della casa funeraria. Joyce Pavetti, una delle persone che ha lanciato l’allarme, ha dichiarato: “Pensavamo che fosse un animale morto”, mentre un altro vicino, Ron Alexander, aveva inizialmente attribuito l’odore sgradevole a un problema di ...

Dopo Of Time and the City , il cinema di Terence Davies non ha più bisogno di presentarsi come... Pensiamo alla contadina di Sunset Song (2015), radicata in un contesto familiare in cui si...Al "Maradona" prima delle gare si" 'O sole mio". Già per questo episodio sono in corso le ... Le perplessità viola sono le medesime di quelle campane, col rischio ditrasferta del genere ...

Biden sente gli alleati Ue, un nuovo fronte per gli Usa Agenzia ANSA

Kim Kardashian non si sente più in colpa «a essere sexy» dopo la fine del suo matrimonio Vanity Fair Italia

Questa sera al PalaAlpitour «Together, a Black and White Show», lo spettacolo che celebra il binomio Juve-Agnelli: prevista anche la sfida di calcetto tra molte delle leggende che hanno scritto la sto ...(LaPresse) Noam Sagi, residente a Londra, ha lanciato un appello per avere informazioni sulla madre 75enne, scomparsa dopo una presunta irruzione ...