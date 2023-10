Si ribalta trattore | un uomo muore in maniera orribile

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una terribile tragedia si è verificata a Cefalù, vicino Palermo. Secondo quanto si apprende, Cosimo Castiglia, undi 58 anni, è morto questa mattina a causa di un incidente avvenuto nella sua campagna mentre era alla guida di unin un terreno di via Monte Pellegrino, in contrada Ferla.Leggi anche: Tragico incidente stradale in Messico: siun autobus e muoiono 18 migranti Incidente ad una Cefalù, vicino Palermo: un morto In base alle prime risultanze delle indagini sull’incidente di Cefalù, per cause ancora in via di accertamento, ilsi èto durante una manovra. Il povero Cosimo Castiglia è rimasto incastrato nel mezzo agricolo, finendo per essere schiacciato. Sul luogo della tragedia sono poi intervenuti carabinieri, vigili del ...

Tragedia a Cefalù, nel palermitano, dove un uomo di 58 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava lavorando in un terreno in contrada Ferla, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato. Inutili i tentativi dei ...A Cefalù, nelle campagne di contrada Ferla, un uomo di 58 anni è morto mentre lavorava in un terreno in via Monte Pellegrino. La vittima, che si trovava a bordo di un, è stata schiacciata dal ribaltamento improvviso dello stesso mezzo agricolo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno provato a rianimare l'uomo, ma è stato possibile soltanto ...

Tragedia a Cefalù, si ribalta con il trattore e resta schiacciato: morto un 58enne PalermoToday

Trattore si ribalta nel palermitano, morto un uomo Adnkronos

A Cefalù, nelle campagne di contrada Ferla, un uomo di 58 anni è morto mentre lavorava in un terreno in via Monte Pellegrino.Tragedia a Cefalù, nel palermitano, dove un uomo di 58 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava lavorando in un terreno in ...