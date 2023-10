Si riaccende il derby di calciomercato per Taremi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Inter e Milan tornano alla carica sulper: entrambe le milanesi non hanno smesso di seguire l'iraniano Il Milan è alla ricerca di un attaccante e la dirigenza rossonera prosegue i contatti con l'agente di Mehdi, centravanti del Porto che è stato accostato ai rossoneri già a gennaio. Non solo il Milan pensa a lui, anche l'Inter torna a mostrare interesse. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, i neroazzurri potrebbero valutare l'ingresso in rosa di un nuovo attaccante e questo può essere. Già nella lista di Ausilio da tempo, è un profilo che piace per caratteristiche ed esperienza. Sarà, dunque,con il Milan? A gennaio si saprà.