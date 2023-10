“Shani Louk è viva” | la 22enne tedesca rapita da Hamas è in ospedale L’appello disperato della mamma | “Riportatemela a casa”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Sarebbero almeno 35 gli ostaggi tra militari e civili rapiti dae portati con la forza a Gaza e i parenti e i familiari stanno facendo di tutto per capire se i loro cari sono vivi e come riportarli a. Tra le tante storie terribili che si sono intrecciate in questo orribile rapimento c’è quella di, ragazzadi origini tedesche anche lei ostaggio diche stava partecipando ad un rave. La ragazza è stata riconosciuta dalla madre grazie ad un tatuaggio mentre veniva portata via su un furgoncino dai rapitori. C’era grandissima apprensione per le sortima, come ha riferito la Bild, la ragazza sarebbe...