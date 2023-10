Sesto San Giovanni | rapinata e violentata a 89 anni | individuato il presunto aggressore

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una signora di 89, residente aSan, in provincia di Milano, è stata picchiata,nell’androne del suo palazzo nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2023. La donna, che soffre di problemi cognitivi, era uscita di casa per recarsi alla farmacia di viale Casiraghi intorno all’una di notte. Giunta sul posto, ha incontrato il suo: l’uomo, inizialmente disponibile e gentile con la vittima, si è offerto di riaccompagnare la signora a casa, come dimostrano le videocamere di sicurezza locali, che li hanno ripresi mentre si avviavano verso l’abitazione della donna. Video che dimostrano anche la camminata barcollante dell’uomo e che hanno fatto sospettare agli inquirenti che avesse potuto aver assunto alcol o sostanze. ...

