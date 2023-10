Servizio ampio raggio ai Camaldoli a Napoli | trovate armi | droga e munizioni

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023)adai. Trovati sette chili di marijuana un fucile calibro 12 e 85 cartucce. Denunciato un 68enne Nell’ambito di un sevizio a largoper il contrasto dello spaccio dii carabinieri della compagnia Vomero con il prezioso contributo dei miliardi della sezione rilievi del nucleo investigativo dihanno setacciato i. Durante le operazioni è stato denunciato un 68enne di Qualiano già noto alle forze dell’ordine. I militari – in un terreno dell’uomo a via Cupa, hanno rinvenuto e sequestrato una pianta e cinque fasci di marijuana per un peso complessivo di 7 chili e mezzo. Trovato anche un fucile calibro 12 e 85 cartucce. L’uomo dovrà rispondere di produzione e ...