“Serve un piano strategico per il rilancio di Latina” | l’affondo di Ciolfi

(Di martedì 10 ottobre 2023)– “L’atteggiamento in materia urbanistica di quest’amministrazione e? miope nel momento in cui rinnega la necessita? di anteporre ai canonici strumenti urbanistici la ricerca di una visione della citta?, l’analisi delle esigenze esistenti e il coinvolgimento delle forze attive con cui trovare risposte compiute. Senza pianificazione strategica non e? possibile pensare, tantomeno realizzare, quella trasformazione urbana, socio-culturale ed economica di cuiha bisogno”. Lo sostiene il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Maria Grazia, evidenziando la mancanza di una visione d’insieme sull’urbanistica fin dall’insediamento della giunta Celentano. “E? necessario partire dall’analisi dei bisogni sociali e materiali, passati ed emergenti – afferma la consigliera del M5S – e dalla localizzazione degli ...

...il rischio di una escalation che avrebbe conseguenze incalcolabili e incontrollabili sul... I giordani li chiamano tutti, quandoun lavoro ben fatto. Tutti, e Tajani che sta alla Farnesina ......quindila maggioranza assoluta dei componenti sullo scostamento: occorrono 201 voti favorevoli alla Camera e 103 in Senato, dove ci sono anche i senatori a vita (Elena Cattaneo, Renzo, ...

Centi: “Asl5 fanalino di coda per il personale, serve piano straordinario assunzioni” CittaDellaSpezia

Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo BibLus-net

In un mondo del lavoro in continua trasformazione, crolla anche l’ultimo mito. Il settore pubblico, o almeno una sua parte, non è più attrattivo. Un fenomeno non del tutto ...Nel 2022 in Italia le retribuzioni, considerando quanto sono saliti i prezzi, sono state più basse che nel 2009 ...