Serie D pugliese con grandi firme | già 5 gol per Schelotto e il figlio di Martin Palermo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Due argentini 'nobili', con le loro storie diverse, alla ribalta nel campionato diD (girone H) dopo essere approdati in Puglia....

... già evidente in Coppa Italia diC mercoledì scorso. Armellino e Cancellotti con ottime ... e al netto delle indisponibilità di Cionek, Rigione e Benedetti, l'allenatoreha preferito ...... infatti, deciso di sollevare dall'incarico il tecnico ligure, dal 2001 sulla panchina. '...giorno alla guida dei biancorossi condotti trionfalmente alla conquista di una promozione inB, ...

Dalle fiction ai festival: la Puglia terra delle serie tv quotidianodipuglia.it

Esoneri in Serie B: Mignani non è più l'allenatore del Bari, Foschi via dal Lecco Sky Sport

Due argentini 'nobili', con le loro storie diverse, alla ribalta nel campionato di serie D (girone H) dopo essere approdati in Puglia. Per Ezequeil Matias Schelotto si tratta di un ritorno nel calcio ...Anche quest’anno la Puglia ospita il Mese del benessere psicologico: dal 10 al 31 ottobre in programma nell’intera regione una serie di incontri, iniziative ed eventi pubblici proposti e organizzati ...