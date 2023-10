Serie C | Potenza | esonerato Colombo | squadra affidata a De Giorgio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilcomunica di averl’allenatore Alberto, dopo la sconfitta per 4-1 subita contro l’Avellino. “Laadesso èa Pietro De, precedentemente allenatore in seconda”, dichiara la società rossoblù. Dopo sette giornate, ilè al decimo posto della classifica, con dieci punti. Insieme aè stato sollevato dall’incarico anche il preparatore atletico Renzo Ricci. SportFace.

