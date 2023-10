Sephora e Rare Beauty si impegnano a devolvere il 100% alla salute mentale

Make aImpact diNei giorni che precedono la Giornata Mondiale della Salute Mentale,riunirà la sua beauty community globale per partecipare a una conversazione aperta sulla ...Beauty, Positive Light Tinted Moisturizer. Prezzo: 33,00 su.it . It Cosmetics, CC+ Nude Glow . It Cosmetics è un brand famoso per le sue creme colorate dall'altissima coprenza e il ...

Sephora con Rare Beauty per la salute mentale BeautyBiz

Giornata Mondiale della Salute Mentale: una partnership importante ... MEGAMODO

On Monday evening (October 9) Ryan Reynold was awarded the ‘Robin Williams Legacy of Laughter Award’ at the 11th annual Bring Change to Mind Gala in New York. The award was named after the iconic ...Let me start this piece off by saying that as a beauty editor, who is always in search of the best mascara for fluttery lashes and the best concealer for my tenacious dark circles, I am always excited ...