Sempre dalla stessa parte | sfregio a Israele della fedelissima di Elly Schlein | Guarda

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sta creando malumori e tensioni nel Partito democratico la giovanissima Mia Diop,iana, che ha pubblicato in una stories sul suo profilo Instagram a favorePalestina e di Hamas, senza spendere una parola sulle vittime israeliane, sulle donne torturate e uccise. ". Grazie all'associazione Livorno-Palestina per tenere viva l'attenzione sulla condizione del popolo palestinese. Per Khaled e tutti i prigionieri politici detenuti", ha scritto sopra l'immagine di una bandiera, con accanto un'altra bandiera e la frase: "Antifascismo-antisionismo". La Miop, che ha 21 anni, è membro dell'assemblea nazionale Pd esegreteria cittadina del Pd livornese. "Inopportuno", "una vergogna", lamentano i colleghi dem, sconvolti da quelle ...

Filippo Inzaghi e la Salernitana sonopiù vicini. Il presidente Iervolino non ha ancora preso la decisione finale in merito all'... Ricordiamo che in lista c'erano diversi nomi valutati...... la famiglia Lucatello ha intrapreso un percorso che, partendomaestria nella lavorazione del ... Il gruppo Reflex hamantenuto un legame forte tra industria e artigianalità. La loro ...

Il post di Mia Diop (e la bufera nel Pd): «Sempre dalla parte della Palestina» Corriere Fiorentino

Ligabue, io tossico da palco sempre in cerca di conferme Agenzia ANSA

Federico Fashion Style è uno degli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda il 10 ottobre: ecco qualche anticipazione dell'intervista con Francesca Fagnani.