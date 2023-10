Selezione di Miss Mamma Italiana | premiate due bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo le Fasi Finali relative all’edizione 2023, che si sono tenute lo scorso 10 settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la dolcissima 29enne veronese Giusy Raito (di 6 figli), sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “edizione 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, ...