Scuola umbra vince concorso europeo con progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana

(Di martedì 10 ottobre 2023) È stata la squadra "Green community" composta dagli studenti del liceo scientifico Ettore Majorana e dellasecondaria di primo grado Ippolito Scalza di Orvieto are ilper le scuole "Pan-European Diversity & Inclusion Green City" nell'ambito delinternazionale Divaircity. L'articolo .

... Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia; Giuseppina Perla , Assessore alla Cultura del Comune di Norcia; Davide Ficola , coordinatore Servizio Europa del Consorziodi ...... Arpa, Parco 3A, Afor, Umbraflor - Benessere dei cittadini: Puntozero, Istituto Clinico Tiberino - Sostenibilità sociale: Ater, Adisu Oltre ai due interventi di Agenzia Umbria Ricerche e...

Presentato alla Stranieri il progetto “Fenice”, un sistema integrato di ... quotidianodellumbria.it

Evento formativo "La marcia allergica", Scuola di Amministrazione ... USL Umbria 2

FOLIGNO – Mega fuga di gas in via dei Mille: un fondamentalissimo intervento di sicurezza è stato compiuto da una pattuglia dlela polizia ...Quando aveva due anni le dissero che non avrebbe parlato né camminato. «Non siamo stupidi, abbiamo i nostri tempi» ...