Scudi umani | l’orribile destino degli ostaggi di Hamas

(Di martedì 10 ottobre 2023) Decine di cittadini e soldati israeliani nelle mani di. Secondo il miliziano Moussa Abu Marzuk, sarebbero almeno 100 i prigionieri, compresi ufficiali di alto rango dell’esercito. Come se non bastasse, la Jihad islamica ha fatto sapere di tenere prigionieri 30 israeliani. Il totale in base a queste informazioni è per ora di 130. Tra le persone sequestrate, anche diversi cittadini tedeschi, americani e due italiani con doppio passaporto. Israele è al lavoro per stabilire il numero esatto diche sono stati portati in tunnel e case sicure sulla Striscia di Gaza al termine dell’attacco sferrato due giorni fa tra missili e incursioni armate. La loro detenzione è opera di tre fazioni:(la maggioranza), Jihad islamica e Brigate dei martiri di Al Aqsa. Le foto diffuse nelle ultime ore mostrano soldati vivi, donne e bambini, ...

Li stanno sparpagliano per farne degli. Quindi la prima cosa che bisogna dire è che queste persone stanno in pericolo. Bisogna chiedere con forza tutti, senza 'se' e senza 'ma' il ...... migliaia di feriti; circa 130 militari " anche alcuni ufficiali - e civili " famiglie con bambini - catturati e destinati a essereo merce di scambio. E sono tantissimi i dispersi. ...

Gaza, ostaggi come scudi umani oggetto di ricatto. Hamas ... Il Riformista

Israele contro Hamas, il mondo si divide ancora di più The Watcher Post

All’alba del 7 ottobre Hamas ha avviato a sorpresa un attacco su larga scala via terra e via aria contro Israele dalla Striscia di Gaza. Non solo con il lancio di migliaia di razzi ma sfondando le bar ...Invocare le molte e vere ingiustizie subite in questi anni dai palestinesi, non può diventare giustificazione per quello che ha fatto. Hamas non incassa alcun ...