Scomparsa Kataleya | l' ipotesi dei genitori sul sequestro della bambina

Svolta nelle indagini sul caso di Kata, la bambina di 5 anni Scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor di Firenze. Ieri la notizia riportata da Leggo: “Si scaverà dentro l’ex hotel Astor di via Maragliano per cercare possibili tracce di ...

Ieri la procura di Firenze ha fatto sapere che ci sono cinque indagati per la scomparsa di Kataleya Alvarez dall’hotel Astor che risale al 10 giugno scorso. Tra loro anche due zii della bambina. Gli inquirenti hanno deciso di svolgere ispezioni ...

Ieri la procura di Firenze ha fatto sapere che ci sono cinque indagati per la scomparsa di Kataleya Alvarez dall’hotel Astor che risale al 10 giugno scorso. Tra loro anche due zii della bambina. Gli inquirenti hanno deciso di svolgere ispezioni ...

Una testimone nel caso di Kataleya Alvarez dice che la bambina scomparsa dall’ex hotel Astor a Firenze è stata chiamata da una donna prima di sparire. Si tratterebbe della stessa persona che secondo i genitori non ha detto tutto quello che sa. La ...

Il sangue trovato nella stanza 104 dell’ex hotel Astor di Firenze non è della piccola Kataleya Alvarez , bambina Scomparsa il 10 giugno. Sono i risultati degli esami genetici a decretarlo. Il professor Ugo Ricci ha eseguito le analisi su ...

Sono passati quattro mesi dalladi. Settimane di indagini serrate, di silenzi e misteri ancora irrisolti. Della bambina, 5 anni, non ci sono ancora tracce. I genitori però non smettono di sperare e danno la loro ...Le autorità del Perù hanno accolto la richiesta di rogatoria formulata dalla procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta su, la bambina peruvianadall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno. Il procuratore aggiunto Luca Tescaroli e i sostituti Christine von Borries e Giuseppe Ledda , che indagano per ...

Kataleya, quattro mesi dalla scomparsa. La mamma: “Cercate nei palazzi vicini all’ex Astor” La Repubblica Firenze.it

Firenze, 4 mesi dalla scomparsa di Kata. L'appello dei genitori ... LA NAZIONE

Appello dei genitori della piccola Katra, scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor, a Firenze. Incontrando i cronisti, oggi 10 ottobre 2023, hanno detto: "Da quattro mesi non abbiamo notizie di ...In quell’abitazione viveva anche una donna, mamma di una bambina della stessa età di Kataleya. Entrambe sarebbero poi andati a vivere nell’ex Astor, abusivamente occupato e sgombrato il 17 giugno ...