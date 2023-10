Sciopero taxi | Romano Usb a Notizie com | “No ad altre licenze | ma rendere più efficienti i trasporti”

Leggi su notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Ogni governo che arriva vuole mettere mano alla destrutturazione di un servizio pubblico che è molto efficiente. E non lo dico io, ma le statistiche”. Ai nostri microfoni, Dariodi UsbNapoli, che oggi ha protestato insieme con gli altri tassisti del capoluogo campano: “Il ministro Urso dice che il nostroè poco comprensibile? L’aderenza in città è stata quasi del 100%: tutti i tassisti hanno approvato il nostro disappunto”. Dopo lodel trasporto pubblico locale, oggi, martedì 10 ottobre, hanno incrociato le mani i tassisti dei sindacati Usb, Orsa e Fast Confsal, per protestare contro l’aumento dellecontenuto nel Dl Asset. “Avevano messo mano alla legge quadro 21/92 che regola il trasporto pubblico non di linea con la promessa dell’attuazione dei decreti ...