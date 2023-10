Sciopero Taxi oggi 10 ottobre | cosa sapere | orari e motivi della protesta

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – In corso102023 lodeiproclamato a livello nazionale da Usb-, Orsa-e Fast Confsal-. Le auto bianche restano ferme per 24 ore in tutte le città d'Italia procurando nuovi disagi ai cittadini, all'indomani dello stop dei mezzi del trasporto pubblico locale. I tassisti incrociano le braccia contro l'aumento (fino al 20%) delle licenze per le auto bianche previsto dal decreto Asset varato la scorsa settimana dal governo. Il timore dei tassisti è infatti che il valore delle licenze spesso cedute, soprattutto nelle grandi città per migliaia di euro, venga svalutato dall'ampliamento del numero delle concessioni. "Con lovogliamo far capire come il 'decreto Asset' sia una legge piena di insidie ...

In corso lo stop in tutte le città italiane In corso oggi 10 ottobre 2023 lodeiproclamato a livello nazionale da Usb -, Orsa -e Fast Confsal -. Le auto bianche restano ferme per 24 ore in tutte le città d'Italia procurando nuovi disagi ai ...All'indomani dellonazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, oggi ad incrociare le braccia sono i ...negativo è la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze...

Taxi: è il giorno dello sciopero nazionale dopo quello di bus e metro TGCOM

Parte la due giorni di scioperi. Oggi mezzi pubblici, domani tocca ai taxi la Repubblica

Il decreto Asset consente con una procedura straordinaria ai sindaci di aumentare le licenze, tuttavia a differenza della procedura ...In corso oggi 10 ottobre 2023 lo sciopero dei taxi proclamato a livello nazionale da Usb-taxi, Orsa-taxi e Fast Confsal-taxi. Le auto bianche restano ferme per 24 ore in tutte le città d'Italia ...