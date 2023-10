(Di martedì 10 ottobre 2023) La stagione invernale si avvicina. Le varie squadre azzurre sono state presentate ieri a Milano, al Teatro Armani, per il classico evento FISI Media Day. Appuntamento importante per incontrare i vari atleti, tra i quali la stella dello sci ditricoloreche si è raccontato in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue parole: “Il mio obiettivo principale sarà, come l’anno scorso, di riuscire a partecipare a più gare possibili, farmi trovare pronto al 100% laddove bisogneràl’occasione, com’è accaduto l’anno scorso anche sulle gare su distanza. Nelle gare mass start, sull’uomo mi piace stare lì e prevalere sugli avversari. Sono arrivati tre podi, ci riproveremo quest’anno. Le, soprattutto a tecnica libera, sono un punto dove poter cercare di esprimermi al meglio e ...

Un caso che scuote le coscienze, quello che arriva da Lazio. A Roma , infatti, sarebbero almeno tre le studentesse minorenni di un noto liceo (gli inquirenti non hanno ancora diffuso i dettagli su quale sia l'istituto scolastico in questione o ...

La regina rimane lei, 33 anni compiuti lo scorso 3 aprile , la fuoriclasse che come nessun'altra atleta ha saputo far conoscere il mondo del biathlon anche a chi didie carabine di precisione non ne aveva mai sentito parlare. Dorothea Wierer insa di avere qualcosa di magnetico: saranno gli occhi celesti, sarà quello sguardo che conquista a prima ...Per gli appassionati dellodi, in Valle d'Aosta sono ben 22 i comprensori dedicati, che offrono centinaia di chilometri di piste di ogni lunghezza e livello di difficoltà , sempre ...

Crisi finanziaria sci di fondo, Poromaa senza peli sulla lingua: "C'è chi sta molto peggio della Norvegia" FondoItalia.it

Sci di fondo, Federico Pellegrino: "Voglio cogliere le occasioni. Mocellini ha uno sprint micidiale" OA Sport

Appuntamento importante per incontrare i vari atleti, tra i quali la stella dello sci di fondo tricolore Federico Pellegrino che si è raccontato in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue parole: “Il ...Una icona degli sport invernali da anni si sente ripetere di tenere botta fino ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, con il programma di gare del biathlon ad Anterselva ...