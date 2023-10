Sci alpino | Alex Vinatzer sicuro | “Non mi sento inferiore a nessuno Ho lavorato sulla costanza”

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il quadriennio olimpico verso Milano-Cortina 2026 sta entrando nel vivo esarà sicuramente uno degli atleti di punta della Nazionale italiana maschile di scinel prossimo inverno. Lo slalomista azzurro, bronzo mondiale in carica tra i pali stretti, è chiamato ad un salto di qualità nell’arco dell’intera stagione di Coppa del Mondo per dimostrare di aver finalmente trovato una buona stabilità tecnica senza alternare un’uscita ad una manche di alto livello. “Sono carico. Sono passati credo sei mesi dalle ultime competizioni, quindi penso sia ora di tornare a gareggiare sperando di portare a casa qualche bel risultato. Sicuramente la preparazione è andata bene. Abbiamo fatto tanta preparazione atletica, siamo stati un mese in Argentina per allenarci bene. Adesso la situazione dei ghiacciai è un po’ difficile per ...