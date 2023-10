Schlein “Israele ha il diritto di difendersi da Hamas”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte ad attacchi terroristici di efferata violenza da parte di, che hanno voluto colpire scientemente degli obiettivi civili, anche ragazze e ragazzi che ballavano e nonni e nipoti nei kibbutz, la risposta non può che essere di più netta e ferma condanna”. Lo ha detto la segretaria del PD, Elly, a “Cinque Minuti” su Raiuno. “Serve un grande scatto in avanti della diplomazia e della politica, di tutta l'intelligenza che possiamo mettere insieme ai nostri partner internazionali per riuscire a fermare l'escalation militare e poi a far ripartire un processo di pace per il Medio Oriente”, ha sottolineato.“Non bisogna mai avallare l'equazione trae il popolo palestinese, anzi.ha dimostrato il suo vero volto”, quello di “un'organizzazione terroristica che è nemica della ...