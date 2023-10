Schillaci | ' in Manovra più risorse per lotta a liste attesa e controlli a tappeto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - "Stiamo lavorando per far sì che nella legge di Bilancio ci siano dellein più per combattere led'che rappresentano un problema annoso e gravoso. Abbiamo intenzione di controllare con attenzione regione per regione e prestazione per prestazione, lì dove ci sono ritardi, nell'interesse dei cittadini e dei pazienti, per poter intervenire e ridurre i tempi dopo tanti anni". Così all'Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio, a margine della conferenza al ministero per la Giornata mondiale della salute mentale. Sulleche dovrebbero essere stanziate per laalled', "lunedì inizierà la discussione sulla legge di Bilancio", ha precisato.