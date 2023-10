“Schiacciata dalla sua stessa auto” Incidente choc | mamma Filomena muore a 40 anni

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si è spenta a 40La Montagna, farmacista amata da tutti e madre di una bimba di un anno e mazzo che da oggi dovrà crescere da sola. Vittima di unassurdo che si è verificato a Casalnuovo questa mattina, 10 ottobre, all’esterno dell’istituto elementare De Curtis. Sul posto l’ambulanza del 118. Ma i sanitari non hanno potuto fare altro che ricontrarne il decesso. Sono sopraggiunti anche i carabinieri e la polizia municipale. >“Incontrato la Madonna”. Romina Power a Medjugorje, poi la rivelazione sulla figlia Ylenia Indagini per comprendere se alla base della tragedia ci sia stato il malfunzionamento di uno strumento meccanico, che nel tipo diche possedeva la vittima scatta inmatico grazie a una sistema elettronico che blocca la vettura quando viene spento il ...

Tragedia a Casalnuovo , in provincia di Napoli, dove una 40enne, Filomena La Montagna, è mortasua stessa auto. La donna, che si stava recando al lavoro, aveva parcheggiato la vettura, una 500X, in salita. Quando è scesa dal veicolo e si è accorta di non aver inserito il freno ...

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove una 40enne, Filomena La Montagna, è morta schiacciata dalla sua stessa auto. La donna che si stava recando al lavoro aveva parcheggiato la vettura, ...La tragedia è avvenuta nella località dell'area Nord in provincia di Napoli. La vittima, 40 anni e originaria di Marigliano, viveva a Somma Vesuviana. Lavorava in una parafarmacia, ha lasciato un ...