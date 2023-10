Scandalo su TikTok | la moglie del milionario fa arrabbiare tutti i follower! Non crederai a quanto spende a settimana VIDEO

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi Notiziesu: ladelfaNonLa vita da favola di una 'casalinga' a Dubai: ecco i suoi folli esborsilinon è solo un regno di divertentivirali ma è anche la piattaforma che ha dato vita a diverse celebrità improvvisate. In cima a questa lista, spicca Linda Andrade, che si auto-definisce una "casalinga" ma conduce una vita ben lontana da quella di una comune casalinga. Vive a Dubai, ha sposato ilRicky Andrade e la sua fama è in continuo aumento grazie ai suoi profili Instagram e ...

Dallodi Cambridge Analytica, Facebook ha regolarmente contrastato la diffusione di fake ... inclusa l'Italia , e menziona anche il coinvolgimento di aziende cinesi come Huawei enelle ...In queste settimane circola un video diin cui alcune ragazze chiedono ai loro fidanzati quante volte alla settimana pensino all'... per quellogiustizia andrebbe fatta, ed entrano le ...

Lutto nel mondo di TikTok: Mister Pella Pazzo morto a 40 anni Tendenzediviaggio

Mister Pella Pazzo morto a 40 anni: Italia sconvolta, cosa l'ha stroncato Liberoquotidiano.it

Amava dare scandalo e provocare la morale del tempo, Helmut Newton. Ma come possiamo leggere, oggi, le sue fotografie Un'esposizione a Roma ci interroga, senza risposte prestabilite ...Secondo una nuova ricerca, i giovani si rivolgono sempre più spesso ai siti di social media, come Instagram e Tiktok, piuttosto che alle banche e ad altre fonti regolamentate per ottenere consigli fin ...