Scampia torna a vibrare sotto i colpi del Red Bull 64 Bars Live

(Di martedì 10 ottobre 2023) Red642023. Emanuele Palumbo, in arte Geolier, e Luchè in Over, brano tratto dall’ultimo disco di quest’ultimo, Dove volano le aquile: l’hip hop italiano in piazza Ciro Esposito a Napoli. Red64come la Los Angeles distopica di Blade Runner. Un palco ipertecnologico, con effetti 3D per un salto nel futuro, sullo sfondo le Vele che si colorano di blu, poi di rosso e poi di blu, e una voce narrante. “anno 4096. Il mondo è dominato da replicanti, l’aria è affollata dalle temibili mosche drone. La musica è tutta uguale, replicante anche lei, eppure c’è un posto dove gli esseri umani riescono ancora a parlare con parole vere. È un piccolo studio di registrazione, dentro una visione cambiò il mondo. Un mc usò ...