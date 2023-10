Scampia | arrestato un 58enne | dovrà scontare 4 anni di reclusione

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023): la Polizia di Stato ha tratto in arresto unin esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti per la carcerazione Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di unnapoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 2 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto,espiare la pena di 4e 4 mesi diper ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, commessi a Milano, Napoli e Messina tra il 2012 e il 2015. Lascia un like su Facebook e seguici ...