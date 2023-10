Scaduto l’ultimatum di Hamas | pioggia di razzi su Ashkelon

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023), dopo i bombardamenti di Israele sulla Striscia, aveva dato tempo fino alle 17 (le 16 in Italia) per evacuare la città die allo scoccare dell’ora una fiumana diè partita da Gaza diretta alla città israeliana del Sud. Secondo quanto risulta a Micheal Sfaradi, che ci manda alcuni dei video che vedete qui sotto, alcuni dei missili non sono stati intercettati dal sistema Iron Dome e sarebbero caduti al suolo. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, le sirene stanno suonando su tutta la zona sud di Israele. Idiavrebbero colpito l’hotel Regina di, provocando alte colonne di fumo che di vedono all’altezza del porto. A Arabya, citando l’emittente israeliana Canale 12, riferisce che ci ...