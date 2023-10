Sardegna | l’autopsia non chiarisce il giallo dell’imprenditore precipitato dalla finestra

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Il referto messo nero su bianco dal medico legale parla chiaro: Mario Mulas, l’imprenditore 75enne trovato senza vita in viale Elmas, è morto per la caduta. Sul suo corpo, infatti, non ci sono segni di violenza., effettuata ieri dallo specialista Matteo Nioi, su incarico del pubblico ministero Rita Cariello, titolare delle indagini, non ha quindi risolto ilsulla morte dell’uomo. L’accertamento, durato oltre cinque ore, ha chiarito che la causa del decesso “è un politrauma provocato da un’altezza di circa sei metri”, si legge nel referto del medico legale. L’imprenditore infatti è stato ritrovato senza vita nel piazzale di un gommista, in viale Elmas 145, dopo essereche si ...