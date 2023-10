Sanità | Lorenzin Pd | ' anche Giorgetti ammette che non ci sono risorse per Ssn'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il ministrooggi, con onestà intellettuale, certifica che non c'è una visione per laal governo. Si parla tanto di riforme, ma non c'è un euro per finanziarle. Al definanziamento previsto dalla Nadef il ministro garantisce che interverrà in bilancio, ma con un finanziamento del Fsn ai livelli pre Covid". Così Beatrice, senatrice e vicepresidente del gruppo del Partito democratico. "Le nostre preoccupazioni - prosegue -, sostenuteda studi indipendenti, purtroppo sirivelate fondate: il finanziamento si attesterà attorno al 6.4%, ben al di sotto della media europea, e al di sotto del 6.6%, limite minimo secondo l'Ocse per rendere un sistema sanitario nazionale sostenibile. La spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022 si attesta ...