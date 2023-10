Sanità | fuga da pronto soccorso e chirurgie | un posto da specializzando su quattro resta senza medici

Leggi su tpi

(Di martedì 10 ottobre 2023)in ginocchio e a corto di personale mentre i bandi per i nuovivanno deserti. È il quadro desolante che emerge dall’ultimo concorso di specializzazione dei, in cui unsurisulta al momento non assegnato. Anche quest’anno, i primi risultati delle assegnazioni mostrano un divario netto tra le posizioni che garantiscono una carriera anche nel privato e quelle più legate alle strutture pubbliche. Le specializzazioni più ambite dai giovanisono quindi dermatologia, allergologia e chirurgia plastica, mentre le scuole di anatomia patologica ena di emergenza e urgenza a volte faticano a trovare un solo candidato. A mettere in risalto questa spaccatura sono le associazioni degli specializzandi, che ...