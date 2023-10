Sanchez | la provocazione dal Perù | «Teme di essere preso a calci»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Alexisgiovedì sarà impegnato con il suo Cile contro il, gara valida per le qualificazioni al Mondiale. Gli avversari lo provocano? Temuto e provocato Alexis. L’attaccante dell’Inter è finito nel mirino del media peruviano Trome, che nella sua rubrica chiamata “Bombardero”, si è espresso con parole non proprio dolcissime: «Non pensiamo che ora il disordinato Alexis Sánchez ci possa mettere in difficoltà. Scompare dalle partite quando viene colpito perché non può resistere ai. Lui è terrorizzato dall’. Nelle partite precedenti ha giocato più per noi che contro di noi». L’interista giocherà sicuramente col dente avvelenato. Inter-News - Ultime notizie eomercato Inter - Il ...

...dell'Unione europea hanno aderito alla Nato e hanno contribuito in pieno alla costante... senza problemi, il governoche non solo ha mantenuto le posizioni filoimperialiste dei ...All'austriaco si aggiunge, che attualmente non ha più di 30 minuti nelle gambe. E così ... Sembra quasi unae forse lo è, ma fino a un certo punto. In questo momento non può ...

DiverXo di Dabiz Muñoz nel 2022 perde 3 Milioni di euro, salvato grazie alla moratoria del Governo spagnolo di Pedro Sanchez Luciano Pignataro

Inter, quanti guai in attacco: a gennaio c'è l'obbligo di tornare sul ... Calciomercato.com

Adani ha elogiato Sanchez per quanto mostrato in Salernitana-Inter e ha poi lanciato una provocazione: secondo lui il club nerazzurro ha commesso un errore. Ecco quale. UNICO ERRORE - Lele Adani, in d ...L’Inter ha un enorme problema lì davanti, reso ancora più severo dal recente infortunio di Arnautovic, che rimarrà fuori almeno un paio di mesi. All’austriaco si aggiunge Sanchez, che attualmente non ...